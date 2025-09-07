سكان برج الرؤيا يطلقون نداء استغاثة عقب تدمير منازلهم في غزة

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي برج الرؤيا الواقع عند مفترق بيروت غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل وتسويته بالأرض عند الساعة 6:30 مساءً.

العائلات المالكة والنازحة التي كانت تقيم في البرج أكدت أن المبنى كان يضم عشرات الأسر من المدنيين، بينهم أطباء ومهندسون وعاملون في قطاعات المياه والخدمات الإنسانية، إلى جانب مقرات تابعة لمنظمات إنسانية، نافية وجود أي نشاط أو عناصر مسلحة داخله.

وقالت العائلات إن البرج ظل خلال الأيام الماضية عرضة للتهديد الإسرائيلي بالاستهداف، قبل أن ينفذ الاحتلال تهديده مساء اليوم، محوّلاً المبنى إلى مأساة جديدة تضاف إلى سجل المجازر في غزة، وسط حالة من الرعب والخوف عاشها السكان، وتهديد مباشر لحياة الأطفال والنساء والمدنيين.

وطالبت العائلات في نداء عاجل وكالات الأمم المتحدة وقادة العالم بالتحرك الفوري لمحاسبة المسؤولين عن هذا "الهجوم الوحشي"، والعمل على حماية المدنيين في قطاع غزة ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.