"القسام" توقع آليات "إسرائيلية" في حقل ألغام بحي الزيتون

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، عن إيقاع آليات الاحتلال الإسرائيلي في حقل ألغام بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وقالت كتائب القسام، في منشور عبر صفحتها في "تليغرام": "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا إيقاع عدد من آليات العدو في حقل ألغام معد مسبقًا في محيط مسجد الصديقين شرقي حي الزيتون بمدينة غزة بتاريخ 31 أغسطس الماضي".

وتواصل كتائب القسام وفصائل المقاومة تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى" ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عام ونصف.