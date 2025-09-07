5 شهداء ومصابون من منتظري المساعدات شمالي القطاع

استشهد 5 مواطنين وأصيب عدد آخر اليوم الأحد، بمجزرة إسرائيلية بحق منتظري المساعدات قرب مركز التوزيع في منطقة السودانية شمال غربي قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، باستشهاد 5 مواطنين بنيران قوات الاحتلال من منتظري المساعدات قرب منطقة السودانية شمال غربي القطاع.

وتتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في مناطق تجمع المساعدات الإنسانية، والتي باتت تشكل نقاط استهداف متكررة منذ أشهر، في سياق ما وصفته منظمات حقوقية بأنه "نهج متعمد لفرض التجويع والإذلال الجماعي".

وارتفع عدد شهداء مراكز توزيع المساعدات الإسرائيلية-الأمريكية بقطاع غزة، إلى 2416 شهيدًا، وأكثر من 17709 إصابة، وكلهم من المدنيين المُجوَّعين الباحثين عن لقمة العيش تحت الحصار والتجويع.