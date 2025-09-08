آخر مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة لليوم 703

في اليوم الـ703 من حرب الإبادة على القطاع، استشهد نحو 13 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف الاحتلال الإسرائيلي منازل وخيام نازحين في مناطق عدة بالقطاع.

في الوقت ذاته، قام جيش الاحتلال بتفجير مدرعة مفخخة وسط المنازل السكنية في محيط بركة الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشقيقين عثمان وصلاح العيماوي، فجر اليوم الإثنين، في قصف الاحتلال شقة سكنية محيط معتوق بحي الرمال غرب مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، خيام النازحين قرب بير 19 في المواصي غرب خانيونس جنوب القطاع.

وأصيب عدد من المواطنين باستهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في برج الأمير بحي تل الهوا جنوب مدينة غزة.

وقالت طواقم الخدمات الطبية والإسعاف إنها انتشلت شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة الشاليهات غرب غزة.

وبعد ساعات من العمل، تمكنت طواقم الدفاع المدني من إنقاذ 4 عالقين من تحت أنقاض وتنتشل شهدين، بعد قصف الاحتلال منزلين لعائلة (بعلوشة -النمر) بشارع أحمد ياسين شمال مدينة غزة.

وواصلت قوات الاحتلال القصف المدفعي على مدينة غزة؛ مستهدفة تقاطع شارع العيون مع شارع الجلاء بالمدينة، تزامنًا مع قصف مماثل لخيام النازحين بالقرب من الشاليهات غربي المدينة.

بدوره، أفاد الدفاع المدني الفلسطيني بأن طواقمه في مدينة غزة أنقذت بعد عدة ساعات من العمل 4 عالقين من تحت الأنقاض وانتشلت شهدين، بعد قصف الاحتلال منزلين لعائلة "بعلوشة- النمر" بشارع أحمد ياسين شمال مدينة غزة.

ونسف جيش الاحتلال، الليلة الماضية، المنازل السكنية في الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، عبر تفجير مدرعات مخففة بين المنازل. تزامنًا مع عدة غارات جوية مُكثفة على مدينة غزة.

ونبه سكان محليون إلى أن مدنيين ارتقيا شهداء وأصيب عدد آخر في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة لعائلة النجار في مخيم القادسية غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق وسط وشمالي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع. بالإضافة لمناطق شرقي حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

وذكر مصدر في مستشفى العودة، بأن 5 شهداء ارتقوا؛ بينهم فتاة، وأصيب 22 مدنيا بقصف من مسيرة إسرائيلية على فلسطينيين في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وأشارت مصادر صحفية إلى وصول 6 شهداء لمستشفى ناصر؛ تم انتشالهم من مناطق متفرقة جنوب مدينة خانيونس.

وأُبلغ عن شهيد وعدد من الإصابات جراء قصف مسيرة للاحتلال خيمة نازحين في مواصي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

ونوهت مصادر طبية إلى تسجيل شهداء وعدد من الإصابات ومفقودين جراء قصف إسرائيلي على منزلين يعودان لعائلة النمر وبعلوشة بجوار مسجد الرنتيسي في شارع أحمد ياسين شمال غربي مدينة غزة.

وشنّ طيران الاحتلال المسيّر غارة على مواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. بالإضافة لغارة أخرى على مخيم 1 بالنصيرات وسط القطاع.

وقصف طيران الاحتلال بغارة على محيط شارع أحمد ياسين في أرض الشنطي شمالي مدينة غزة. تزامنًا مع قصف مدفعي استهدف نهاية شارع الجلاء في غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال منطقة أبو اسكندر في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة، بالإضافة لسلسلة غارات جوية وأحزمة نارية استهدفت محيط شارع أحمد ياسين في أرض الشنطي.

وقصفت مدفعية الاحتلال منازل في حي الشيخ رضوان ومحيطه، شمال مدينة غزة.