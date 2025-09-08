إسقاط "مُسيّرة إسرائيلية" بمدينة رفح

كشفت "كتائب المجاهدين"، النقاب عن إسقاط طائرة إسرائيلية مُسيّرة يوم الجمعة الماضية؛ 2 أيلول/ سبتمبر الجاري، جنوبي قطاع غزة.

وقالت "المجاهدين" في تصريح مقتضب تلقته "الرسالة نت" اليوم الإثنين، إنها تمكنت "بالاشتراك مع مجاهدي كتائب القسام"، من إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية أثناء قيامها بمهام استطلاعية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتُواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، معركة الدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقدساته، تزامنًا مع صدّ العدوان العسكري الإسرائيلي والإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة.