الاحتلال يغتال الصحفي أسامة بعلوشة بمدينة غزة

اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، الزميل الصحفي والمصور أسامة أحمد بعلوشة، جراء قصف جوي استهدف منزل عائلته بمدينة غزة.

وأفاد مراسلنا أن الشهيد بعلوشة ارتقى بعد استهداف طائرات الاحتلال لمنزله في حي الشيخ رضوان شمال غربي غزة، في إطار سلسلة الغارات الجوية المكثفة التي يشنها الاحتلال على الأحياء السكنية بالمدينة.

وذكرت مصادر طبية في مستشفيات غزة، أن الغارات الإسرائيلية، منذ فجر اليوم، أسفرت عن استشهاد 14 مواطنًا على الأقل، جراء استهداف منازل مأهولة بالسكان وخيام للنازحين في مدينة غزة.

وباستشهاد الزميل أسامة بعلوشة، يرتفع عدد الصحفيين الذين ارتقوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 إلى 250 صحفيًا وصحفية، وفقًا للبيانات الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.

وتندرج هذه الجريمة في سياق سياسة استهداف الإعلاميين التي ينتهجها الاحتلال، في محاولة لإسكات الصوت الفلسطيني وتقييد نقل الحقيقة من قلب الميدان، وسط تصاعد المخاوف على سلامة المدنيين والطواقم الصحفية العاملة في الميدان.