تصعيد يمني… اعتراض 3 مسيّرات خلال نصف ساعة في إيلات وديمونا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، اعتراض ثلاث طائرات مسيّرة خلال نصف ساعة، بعد إطلاقها من اليمن باتجاه منطقتي إيلات وديمونا جنوبي فلسطين المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخ اعتراض أُطلق في سماء مدينة إيلات بالتزامن مع ورود أنباء عن تدمير مسيّرة فوق البحر الأحمر.

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن طائرة مسيّرة تسللت من اليمن إلى أجواء إيلات، ما استدعى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي للتصدي لها.

وجاء في بيان مقتضب للجيش الإسرائيلي: "سلاح الجو اعترض مسيرة أُطلقت من اليمن، وتم تفعيل الإنذارات وفق السياسة المعتمدة".

وكانت مسيّرة انتحارية قد أصابت يوم الأحد صالة المسافرين في مطار رامون قرب إيلات، ما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص بجروح طفيفة وأضرار مادية، في وقت أقر الجيش بفشل أنظمة الرصد في تصنيف الطائرة "معادية".

وأشارت التقارير إلى أن أربع طائرات مسيرة على الأقل أُطلقت بشكل متزامن من اليمن، ويجري التحقيق في ما إذا كانت إحداها قد عبرت الأجواء الأردنية قبل وصولها إلى هدفها.

من جانبها، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية واسعة باستخدام ثماني طائرات مسيّرة استهدفت مناطق النقب، وأم الرشراش (إيلات)، وعسقلان، وأسدود ويافا، مؤكدة أن الهجمات تأتي دعمًا للشعب الفلسطيني في غزة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل تهديدات أطلقها وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بالرد على أي هجمات صاروخية أو مسيّرة، فيما تواصل "إسرائيل" شن غارات جوية على مواقع في صنعاء والحديدة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.