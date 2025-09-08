تسجيل 6 وفيات جديدة بسوء التغذية في غزة بينهم طفلان ليرتفع الإجمالي إلى 393 شهيداً

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، تسجيل 6 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفلان، ما يرفع حصيلة ضحايا سوء التغذية في القطاع إلى 393 شهيداً منذ بداية العدوان، بينهم 140 طفلاً.

وأضافت الوزارة أنّه منذ إعلان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي العالمي (IPC) عن حالة المجاعة في غزة، تم تسجيل 115 حالة وفاة مرتبطة بالجوع، بينهم 25 طفلاً، وسط استمرار الحصار الخانق الذي يمنع دخول الغذاء والدواء بشكل كافٍ إلى السكان.

وأكدت الوزارة أنّ الأوضاع الصحية والإنسانية في القطاع تتفاقم بشكل غير مسبوق، محذّرة من كارثة إنسانية أعمق إذا استمر الاحتلال في تجويع المدنيين ومنع المساعدات.