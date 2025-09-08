الدفاع المدني: تدمير 5 أبراج و350 خيمة خلال 72 ساعة يشرّد أكثر من 7600 مواطن في غزة

قال الدفاع المدني في غزة إنّ طائرات الاحتلال دمّرت خلال 72 ساعة فقط خمسة أبراج سكنية شاهقة تضم 209 شقة، كانت تؤوي ما يزيد عن 4100 طفل وامرأة وكبير سن، ما جعلهم بلا مأوى.

وأضاف أنّ القصف استهدف أيضاً 350 خيمة نزوح، كل واحدة تضم نحو 10 أشخاص، أي ما يقارب 3500 نازح فقدوا ملاذهم الأخير.

وأشار الدفاع المدني إلى أنّ الحصيلة الإجمالية تعني تشريد نحو 550 عائلة، أي ما يزيد عن 7600 إنسان باتوا يعيشون في العراء محرومين من أبسط مقومات الحياة.

وحذّر من أنّ غزة "تحترق والإنسانية تُباد"، موجهاً نداء عاجلاً إلى المجتمع الدولي للتدخل وإنقاذ آلاف الأبرياء.