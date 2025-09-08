حماس ترحّب بقرار إسبانيا حظر تصدير السلاح للاحتلال وتطالب بخطوات مماثلة دولياً

رحّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقرار الحكومة الإسبانية منع تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي وإغلاق الموانئ الإسبانية أمام السفن التي تنقل له العتاد العسكري، معتبرةً هذه الخطوة "سياسية وأخلاقية مهمة" على طريق الجهود الدولية الرامية لوقف حرب الإبادة والتجويع والتهجير ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ودعت الحركة، في بيان صحفي صدر اليوم الإثنين، الدول المصدّرة للسلاح إلى الكيان الإسرائيلي إلى اتخاذ خطوات مماثلة، إلى جانب تصعيد الضغط السياسي والاقتصادي والقانوني على الاحتلال لإلزامه بوقف المجازر بحق المدنيين في القطاع، والتي وصفتها بأنها "تحدٍّ صارخ للإرادة الدولية والقوانين والأعراف الإنسانية".