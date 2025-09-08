فصائل المقاومة: عملية القدس انتصار لدماء غزة والضفة ورسالة بهشاشة الكيان الصهيوني

الرسالة نت

باركت فصائل المقاومة الفلسطينية عملية إطلاق النار البطولية في مدينة القدس، ووصفتها بأنها "انتصار لدماء الشهداء في غزة والضفة، ورد طبيعي ومشروع على جرائم الاحتلال الصهيوني المستمرة منذ أكثر من 700 يوم".

وأكدت الفصائل في بيان لها، اليوم الإثنين، أن العملية "تشكل رسالة قوية لقادة الاحتلال بأن إرادة المقاومة أقوى من سياسة الإبادة والقتل والمجازر"، مشددة على أن "وصول المقاومين إلى العمق الصهيوني وفي أكثر الأماكن تحصينًا يفضح هشاشة وضعف الكيان".

ووجهت الفصائل رسالة إلى الجمهور الإسرائيلي قالت فيها: "أفيقوا من غفوتكم، فقادتكم القتلة يواصلون خداعكم، وستدفعون ثمن جرائم كيانكم الباهظ".

وختمت الفصائل بيانها بتوجيه التحية للأبطال منفذي العملية وللمقاومين في غزة والضفة، داعية إلى "المزيد من الصمود وتصعيد الضربات في مواجهة الإرهاب الصهيوني المدعوم أمريكياً وصمت المجتمع الدولي".

