نقابات غزة الصحية ترحب بـ"أسطول الصمود" الإنساني وتدعو لتأمين وصوله فورًا

رحّبت النقابات الصحية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، بـ"أسطول الصمود" الإنساني، المكوّن من 70 سفينة محمّلة بالأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الصحية، والمتجه إلى غزة في تحدٍ للحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

وقالت النقابات في بيان صحفي مشترك إن الأسطول "يحمل رسالة أمل وكرامة وصمود لشعبنا في ظل العدوان والإبادة المستمرة"، معتبرة أن هذه المبادرة الإنسانية تمثل "انتصارًا للضمير الإنساني العالمي ورفضًا لسياسات الاحتلال التي تحرم شعبنا من حقه في الصحة والحياة".

وأضافت أن وصول القافلة من شأنه التخفيف من الكارثة الطبية التي يعيشها القطاع، ودعم الطواقم الصحية التي تعمل بلا توقف وسط نقص حاد في الموارد وتحت ضغط غير مسبوق نتيجة تدمير البنية التحتية الصحية.

ودعت النقابات المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى تأمين وصول القافلة فورًا دون عراقيل، وتوسيع الدعم العاجل للقطاع الصحي بما يحمي المدنيين من المرض والموت البطيء.

وأكدت النقابات التزامها بمواصلة أداء رسالتها الطبية والمهنية بأعلى درجات المسؤولية والأخلاق "دفاعًا عن حق شعبنا في العلاج والدواء حتى زوال الحصار ووقف جرائم الاحتلال".