الصحة في غزة تناشد المجتمع الدولي لحماية المستشفيات والطواقم الطبية وفتح ممرات آمنة

أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، مناشدة عاجلة إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية، من أجل توفير الحماية الفورية للمستشفيات والطواقم الطبية في محافظة غزة.

وحذّرت الوزارة من كارثة إنسانية وشيكة تهدد حياة آلاف المرضى والجرحى، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل وصعوبة وصول سيارات الإسعاف والطواقم الطبية إلى المستشفيات.

كما طالبت الوزارة بضرورة فتح طرق آمنة لتمكين المرضى من الوصول إلى المرافق الصحية وتسهيل إدخال الإمدادات الطبية العاجلة، مؤكدة أن استمرار الاستهداف يُفاقم المعاناة ويعرض حياة المدنيين للخطر.