الاحتلال يفرض عقوبات جماعية على منطقة منفذي عملية القدس

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس أصدر أوامر بفرض عقوبات جماعية على سكان المنطقة التي خرج منها منفذو عملية القدس وأفراد عائلاتهم.

ووفقًا للقناة 12 العبرية، تشمل العقوبات هدم مبانٍ بذريعة عدم الترخيص، إضافة إلى سحب تصاريح الدخول والعمل في إسرائيل من أهالي المنطقة.

في السياق ذاته، ذكرت القناة 14 العبرية (هيلل بيتون روزين) أن الأجهزة الأمنية أوصت بسحب نحو 750 تصريح عمل ودخول من سكان المنطقة ذاتها.

ويأتي هذا القرار في إطار سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال عقب العمليات الفدائية، والتي تتعارض مع القوانين الدولية والإنسانية.