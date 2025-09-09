الرسالة نت

المستشفى الأهلي العربي يؤكد مواصلة عمله في غزة وعدم نزوح طواقمه

أكدت إدارة المستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، اليوم الثلاثاء، استمرارها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في مدينة غزة رغم العدوان القائم، مشددة على أن طواقمها الطبية لن تغادر إلى جنوب القطاع.

وقالت الإدارة في بيان إن القرار يأتي اقتضاءً للمصلحة العامة وتحملاً للمسؤولية الوطنية والإنسانية، في ظل الأوضاع الصحية الكارثية التي يعيشها القطاع نتيجة خروج معظم المستشفيات عن الخدمة والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضاف البيان أن المستشفى سيواصل عمله لخدمة المرضى والجرحى وأهالي المدينة "تحت كل الظروف"، مؤكداً التزام الكوادر الطبية بالثبات في مواقعهم رغم المخاطر.

 

