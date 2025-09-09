"القسام" تتبنى عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "راموت" بالقدس

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار التي وقعت صباح الإثنين، قرب مفرق مستوطنة "راموت" بالقدس المقامة على أراضي مدينة القدس.

وقالت القسام في بيان لها، الثلاثاء، وصل "الرسالة نت"، إن "منفذي العملية هما الشهيدان القساميان مثنى ناجي عمر

ومحمد بسام طه".

ووفق البيان، أسفرت العملية عن مقتل 7 إسرائيليين وإصابة آخرين جراح عدد منهم خطيرة.

وقالت "القسام" للاحتلال: إن العملية النوعية التي باغتتك زمانًا ومكانًا؛ لهي رسالةٌ واضحةٌ بأن كل محاولاتك الفاشلة لتجفيف منابع المقاومة، لن تعود عليك إلا بإراقة دماء جنود جيشك النازي ومستوطنيك المجرمين من حيث لا تحتسب؛ وبأكثر مما تظن".

كما شددت "القسام" على فشل كل محاولات الاحتلال في تشكيل حالة ردعٍ عبر العقاب الجماعي لإبناء الشعب الفلسطيني، وأن تلك المحاولات البائسة لن تكون إلا فتيلًا للانفجار الواسع في وجهه القبيح، وأن مواصلته حرب الإبادة والتعدي على المقدسات والأرض والإنسان، ستواجه بصلابة الشعب الصامد والمقاومة الباسلة.