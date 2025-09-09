استشهاد ضابط قطري من قوة "لخويا" في استهداف "إسرائيلي" لمقرات سكنية بالدوحة

أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن دوي الانفجارات الذي سُمع عصر اليوم الثلاثاء في أنحاء متفرقة من العاصمة الدوحة ناتج عن استهداف إسرائيلي لمقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس.

وبحسب البيان الرسمي، فقد أسفر الاعتداء عن استشهاد الوكيل عريف بدر سعد محمد الحميدي الدوسري من منتسبي قوة الأمن الداخلي "لخويا" أثناء مباشرته لمهامه في موقع الاستهداف، إضافة إلى وقوع عدد من الإصابات المتفرقة بين العناصر الأمنية.

وأكدت الداخلية أن الجهات المختصة تواصل مسح وتأمين منطقة الاستهداف من خلال فرق المتفجرات التابعة لقوة الأمن الداخلي "لخويا"، إلى جانب تنفيذ الإجراءات الميدانية المتبعة لضمان احتواء الموقف بكفاءة عالية.

وشددت الوزارة على أنها تتابع التطورات بشكل مكثف وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، داعيةً في الوقت ذاته إلى الاعتماد على القنوات الرسمية لاستقاء المعلومات وعدم الانجرار وراء الشائعات.