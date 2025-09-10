رئيس الوزراء القطري: الهجوم الإسرائيلي إرهاب دولة ويجب الرد عليه بشكل موحد

قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء الثلاثاء، إن دولة قطر تعرضت لهجوم إسرائيلي "غادر" يشكل "إرهاب دولة" مؤكدًا أن بلاده لن تتهاون في الدفاع عن سيادتها وستتعامل بحزم مع أي اختراق أمني.

وفي مؤتمر صحفي، شدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن على أن قطر تحتفظ بحق الرد على هذا الهجوم السافر، مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية باشرت التعامل الفوري مع الحادث، وتم حصر الإصابات والضحايا.

وأضاف رئيس الوزراء القطري أن "ما وقع اليوم هو إرهاب دولة ومحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي" لافتًا إلى أن "الهجوم لم يتجاوز القوانين الدولية فحسب، بل تعدى أيضًا كل المعايير الأخلاقية".

وكشف الشيخ محمد بن عبد الرحمن عن تشكيل فريق قانوني لاتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على هذا الهجوم، مؤكدًا أن "ما جرى رسالة خطيرة إلى المنطقة مفادها أن هناك لاعبًا مارقًا يمارس عربدة سياسية".

وحمّل رئيسُ وزراء دولة قطر رئيسَ الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد، قائلاً "نتنياهو يقود المنطقة إلى مستوى لا يمكن إصلاحه، ويجب الرد بشكل موحد على همجيته" وأضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن "لا يجوز التغاضي عن أفعال إسرائيل، ويجب اتخاذ كل الإجراءات ضدها".

وأشار إلى أن المفاوضات كانت مستمرة بطلب من الولايات المتحدة "ورغم ذلك عملت إسرائيل على تخريب المساعي" مؤكدًا أن "التاريخ سيسجل هذه الحادثة، وعلى القوانين والأعراف الدولية أن تأخذها بعين الاعتبار".

وأضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن الدوحة "لم تدخر وسعًا لإنجاح المفاوضات، لكن بعد هجوم اليوم لم يعد هناك شيء قائم" في إشارة إلى الجهود القطرية المستمرة في الوساطة، والتي تعرضت لضربة قوية بفعل هذا التصعيد.