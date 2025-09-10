الهندي: الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لعملية الاغتيال في الدوحة

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، سهيل الهندي، إن قادة الحركة نجوا من محاولة الاغتيال التي نفذتها الاحتلال الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، بمن فيهم رئيس مكتبها السياسي خليل الحية، ورئيسها في الضفة الغربية زاهر جبارين.

وأكد الهندي في مقابلة مع الجزيرة أن الهجوم استهدف اجتماعا كان يبحث الورقة التي قدمتها الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأنه أدى لاستشهاد نجل خليل الحية (همام)، ومدير مكتبه جهاد لبد، وانقطاع الاتصال بأخرين.

وأوضح، إن هذه الضربة لم تستهدف الحركة ولا دولة قطر فقط، وإنما استهدفت كل إنسان حر في هذا العالم، مشيراً إلى أن وقوع الهجوم بعد ساعات من حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن المقترح الجديد "يعني أن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لهذه العملية التي ستكون لها تداعيات صعبة على مسار السلام".

وأضاف الهندي، أإن على العالم الحر أن يتخذ موقفا ضد محاولة اغتيال من يتفاوضون على وقف القتال، وإن على الدول العربية أن تتجاوز الاستنكارات والإدانات، إلى إجراءات فعلية تعكس تحملهم مسؤولياتهم.

وأكد القيادي في الحركة، أن الاحتلال يحاول القضاء على الشعب الفلسطيني بدعم أميركي، مؤكدا أن هذا لن يحدث، "وأمل نتنياهو قد خاب في هذه العملية التي استهدفت قتل المفاوضات وكل محاولة لوقف الحرب، لأنه يريد مواصلة القضاء على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية".

وأشار إلى أن نتنياهو يريد البقاء زعيما والعربدة في غزة والضفة والقدس وسوريا وإيران وكل مكان في العالم، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يلقي السلاح، وسيواصل مقاومة المحتل حتى لو قتل كل قادته.

وشدد على أن الفلسطينيين "ليسوا دعاة حرب، لكنهم لن يتوقفوا حتى تحرير أرضهم"، مؤكدا أن هذه الدماء "ستصل إلى الاحتلال المجرم"، وأن المقاومة كان بإمكانها وقف هذا المحتل لو أنها وجدت دعما من العرب والمسلمين.

وكانت حركة حماس، أعلنت أن وفدها المفاوض في العاصمة القطرية نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية، وصفت بأنها "جريمة بشعة وعدوان سافر، وانتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية".

وأكدت الحركة في بيان لها، وصل "الرسالة نت"، الثلاثاء، فشل العدو في اغتيال في الوفد المفاوض، فيما ارتقى عدد من الشهداء وهم: جهاد لبد مدير مكتب الدكتور خليل الحية، همام الحية نجل الدكتور خليل الحية، والمرافقين عبد الله عبد الواحد، ومؤمن حسونة، وأحمد المملوك.

كما نعت الحركة الشهيد الوكيل عريف/ بدر سعد محمد الحميدي، من منتسبي الأمن الداخلي القطري.