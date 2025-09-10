فصائل المقاومة تنعي شهداء استهداف الدوحة وتتهم الاحتلال بمحاولة إطالة أمد الحرب

نعت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إلى الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية كلاً من جهاد لبد، همام الحية، عبد الله عبد الواحد، مؤمن حسونة وأحمد المملوك، الذين ارتقوا جرّاء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مكتب حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكدت الفصائل في بيانها أن "عملية الاغتيال الغادرة تكشف الوجه الإجرامي للكيان الصهيوني المدعوم من الإدارة الأمريكية"، معتبرة أن هذه الجريمة تأتي في إطار سياسة الاغتيالات المستمرة بحق قيادات الشعب الفلسطيني، في محاولة فاشلة للنيل من صمود المقاومة بعد العمليات الأخيرة في القدس وغزة.

وأضاف البيان أن "استهداف قيادة حماس والوفد المفاوض دليل واضح على أن الاحتلال يسعى لإطالة أمد الحرب ويعرقل أي جهود للتوصل إلى حلول سياسية، في وقت يواصل فيه جرائمه في غزة وعمليات التهجير والتدمير".

ودعت فصائل المقاومة الدول العربية والإسلامية وكل أحرار العالم إلى "اليقظة والتحرك لمواجهة الخطر الذي يشكله الاحتلال على الإنسانية جمعاء".

واختتمت الفصائل بيانها بتقديم التعازي إلى الشعب الفلسطيني وقيادة حركة حماس، وعلى رأسها الدكتور خليل الحية (أبو أسامة)، سائلةً الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.