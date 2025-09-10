"سكاي لاين" الدولية تطالب بتفكيك "مؤسسة غزة الإنسانية" ووقف عسكرة المساعدات في القطاع

طالبت مؤسسة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان بتفكيك ما تُسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" ووقف تحويل المساعدات إلى أداة للابتزاز والمراقبة، محذّرة من خطورة عسكرة العمل الإنساني في قطاع غزة.

وأوضحت المؤسسة في موجز حقوقي جديد أن هذه الجهة تحوّل طوابير الخبز إلى نقاط تفتيش، وتجعل الحصول على كيس دقيق مشروطًا بالتنازل عن البيانات البيومترية، ما يشكل انتهاكًا خطيرًا لخصوصية السكان وكرامتهم.

وأضافت أن جوع الأطفال أصبح وسيلة لانتزاع معلومات حساسة من العائلات، مشيرة إلى أن هذه السياسات تسببت في ما يشبه "مصائد الموت" وأدت إلى مقتل أكثر من 20 ألف فلسطيني، بينهم 14 ألف طفل.

وكشفت المؤسسة أن نظام المساعدات المحايد الذي كانت تديره الأمم المتحدة جرى استبداله بنموذج خصخص وعسكَر عملية توزيع الغذاء، حيث يجبر الفلسطينيون على تقديم بصمات الوجه وصور شخصية مقابل الحصول على الطعام، في إطار برنامج يُسوّق بشكل مضلل على أنه "طوعي".

وأشارت إلى تورط شركات عسكرية أمريكية خاصة، بينها "سيف ريتر سوليوشنز"، في تنفيذ عمليات عنيفة داخل مواقع توزيع المساعدات باستخدام معدات عسكرية، إضافة إلى مراقبة مشتركة عبر كاميرات التعرف على الوجه التي تنقل الصور مباشرة إلى غرف تحكم أميركية–إسرائيلية.

كما لفتت إلى دور شركات استشارية وتقنية مثل مجموعة بوسطن الاستشارية في تصميم النظام الرقمي الذي يستبعد من يرفضون تقديم بياناتهم، ما يزيد من خطر الجوع والفوضى.

ودعت سكاي لاين إلى حظر جمع البيانات البيومترية القسري في الأزمات الإنسانية واعتبارها انتهاكًا للخصوصية ومعاملة غير إنسانية، إلى جانب تعليق أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة المشاركة في عسكرة المساعدات أو فرض المراقبة الرقمية على سكان غزة.