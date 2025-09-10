القوات المسلحة اليمنية: تصدّينا للعدوان الإسرائيلي وأجبرنا تشكيلات قتالية على الانسحاب

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع، أن الدفاعات الجوية اليمنية تصدّت للعدوان الإسرائيلي على الأراضي اليمنية، وتمكنت من إطلاق عدة صواريخ أرض–جو باتجاه التشكيلات القتالية المشاركة في الهجوم.

وأوضح سريع في بيان صحفي أن هذه العملية أجبرت بعض التشكيلات المعادية على الانسحاب قبل تنفيذ اعتدائها، ما أدى إلى إفشال الجزء الأكبر من الهجوم.

وأكد أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في الدفاع عن سيادة البلاد والتصدي لأي اعتداءات جديدة.

وفي السياق، أفاد المركز الإعلامي لأنصار الله بأن العدوان الإسرائيلي استهدف المجمع الحكومي في مديرية الحزم بمحافظة الجوف، في حين أكدت شركة النفط اليمنية أن الهجوم الصهيوني طاول المحطة الخاصة بالقطاع الطبي في شارع الستين بصنعاء.