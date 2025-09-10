حماس تدين عدوان الاحتلال على اليمن وتدعو لتحرك عربي ودولي عاجل لوقف جرائمه

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على الأراضي اليمنية، الذي استهدف محافظتَي صنعاء والجوف وأوقع عدداً من الشهداء والجرحى بين المدنيين، معتبرةً إياه انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واعتداءً على سيادة اليمن، وامتداداً للعربدة الإسرائيلية في المنطقة.

وأكدت الحركة في بيان صحفي تضامنها الكامل مع الشعب اليمني وقواته المسلحة وحركة أنصار الله، مثمنةً استمرارهم في دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولا سيما في ظل تصاعد حملة الإبادة الوحشية ضده.

ودعت حماس الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياتهم والتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين واليمن، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، ووقف تهديداتهم المتواصلة لأمن واستقرار المنطقة وشعوبها.