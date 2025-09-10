منتدى الإعلاميين: استهداف صحيفتي "26 سبتمبر" و"اليمن" جريمة حرب

أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بشدة جريمة الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مقري صحيفتي "26 سبتمبر" و"اليمن" في العاصمة صنعاء، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الصحفيين والصحفيات وسقوط ضحايا من المواطنين الأبرياء.

وأكد المنتدى في بيان صحفي أن استهداف المؤسسات الإعلامية يمثل جريمة حرب صريحة وفق القوانين الدولية، ويأتي ضمن سياسة إسرائيل الممنهجة لإسكات الأصوات الحرة وحجب الحقيقة والتغطية على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية.

وأشار إلى أن ما تتعرض له الصحافة اليمنية يتقاطع مع ما يواجهه الصحفيون الفلسطينيون في قطاع غزة من استهداف مباشر أودى بحياة عشرات الشهداء منذ بدء العدوان، معتبراً أن الاحتلال يسعى لإخفاء الرواية العربية الصادقة.

ودعا المنتدى اتحاد الصحفيين العرب وكافة النقابات والهيئات الإعلامية المحلية والدولية إلى تحرك عاجل وفاعل لحماية الصحفيين ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، معبراً عن تضامنه مع أسر الشهداء والجرحى وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.