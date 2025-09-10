الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

استشهاد 35 مواطناً وإصابة 131 في عدوان(إسرائيلي) على اليمن

الرسالة نت

شنّ الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عدواناً على اليمن استهدف العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف، ما أسفر عن استشهاد 35 مواطنين وإصابة 131 آخرين في حصيلة أولية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في حكومة صنعاء.

وأفاد مراسلنا بأنّ العدوان على صنعاء طال المحطة الطبية الخاصة بالقطاع الصحي في شارع الستين جنوب غرب العاصمة، ومقر دائرة التوجيه المعنوي التابع لوزارة الدفاع في حي التحرير، إلى جانب مقري صحيفتي "26 سبتمبر" و"اليمن"، حيث أسفر القصف عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى من الصحافيين والصحافيات.

وفي محافظة الجوف شمال شرق البلاد، استهدف القصف المجمّع الحكومي في مديرية الحزم، وسط أنباء عن وقوع أضرار كبيرة.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/306549

كلمات مفتاحية

شهداء جرحى اليمن عدوان

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من دولي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر