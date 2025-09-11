الدفاع المدني يحذر من مخطط تهجير قسري في غزة

حذّر الدفاع المدني في قطاع غزة من محاولات الاحتلال الإسرائيلي دفع السكان المدنيين للنزوح القسري من أحيائهم السكنية المكتظة نحو وسط وجنوب القطاع، عبر سياسة القصف الممنهج للمنازل والمربعات السكنية.

وأكد الدفاع المدني في بيان له أنه تلقى مناشدات عديدة من عائلات أُجبرت على مغادرة منازلها تحت تهديد القصف، لكنها سرعان ما تعود إليها رغم تضررها نتيجة عدم توفر أماكن بديلة، ما يعرّض حياتها لخطر دائم.

وأضاف أن استمرار الاحتلال في تنفيذ هذا المخطط يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك العاجل ووقف ما وصفه بمخطط التهجير الجماعي بحق المدنيين في مدينة غزة.