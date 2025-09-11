الصحة: 7 وفيات جديدة بالمجاعة في غزة ترفع الحصيلة إلى 411 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، تسجيل 7 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفل، ليرتفع إجمالي عدد الشهداء جراء سوء التغذية إلى 411، بينهم 142 طفلًا.

وأضافت الوزارة أن منذ إعلان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) للمجاعة في غزة، تم توثيق 133 حالة وفاة مرتبطة بالمجاعة، بينهم 27 طفلًا.

وأكدت الصحة أن استمرار الحصار ونقص الغذاء والماء يفاقم الأزمة الإنسانية ويهدد بمزيد من الوفيات، داعية المجتمع الدولي للتدخل الفوري لإنقاذ حياة المدنيين وخاصة الأطفال.