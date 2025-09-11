الدوحة تشيع شهداء الهجوم الإسرائيلي بحضور أمير قطر الشيخ تميم

شارك أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، في تشييع الشهداء الذين ارتقوا جراء الهجوم الإسرائيلي على مقار سكنية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في العاصمة الدوحة.

وأدى جموع المواطنين والمقيمين صلاة الجنازة على الشهداء في أجواء يخيّم عليها الحزن والغضب، تعبيرًا عن رفضهم للعدوان الذي استهدف العاصمة القطرية لأول مرة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الثلاثاء تنفيذ هجوم جوي ضد قيادة حماس في الدوحة، دون أن يكشف عن نتائجه. وفي المقابل، أدانت قطر بشدة الاعتداء وأكدت احتفاظها بحق الرد، مشيرة إلى أن القصف أدى إلى استشهاد أحد عناصر قوى الأمن الداخلي.

وأعلنت حركة حماس نجاة وفدها المفاوض بقيادة خليل الحية من محاولة الاغتيال، بينما استشهد مدير مكتبه جهاد لبد ونجله همام، إلى جانب ثلاثة من المرافقين هم عبد الله عبد الواحد، ومؤمن حسونة، وأحمد المملوك.

ويأتي التشييع وسط تصاعد الإدانات الإقليمية والدولية، حيث اعتبرت الدوحة أن الهجوم يمثل “إرهاب دولة” وخرقًا صارخًا للسيادة والقوانين الدولية، فيما أكدت حماس أن الجريمة لن تؤثر على مسارها السياسي أو العسكري.