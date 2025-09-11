القسام تعرض تفجير دبابة في جباليا ضمن عمليات "عصا موسى"

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، مشاهد من عملية استهداف دبابة "ميركفاه" ووضع عبوة العمل الفدائي داخل قمرة القيادة وسط مدينة جباليا شمال قطاع غزة، حيث اعترف الاحتلال حينها بمقتل 4 جنود.

وضمن سلسلة عمليات "عصا موسى"، اعتلى مقاوم في القسام، دبابة للاحتلال من نوع "ميركفاه"، ووضع عبوة العمل الفدائي داخل قمرة القيادة، وذلك في يوم الاثنين الموافق 8/9/2025.

ووثقت القسام، مراحل تجهيز وإعداد عبوة العمل الفدائي، قبل تنفيذ العملية، ورصد الدبابة بمنطقة العمري وسط مدينة جباليا، حيث اعتلى أحد المقاومين الدبابة وأسقط العبوة داخل قمرة القيادة في مشهد بطولي.

كما رصدت، تفجير الدبابة والدخان المتصاعد جراء الانفجار الذي أسقط أربعة جنود في جيش الاحتلال قتلى كانوا داخل الدبابة التي احترقت.

وأكدت القسام في نهاية الفيديو، أنها "كما كل مرة، ستعيد الكرة".