ناشط كويتي: مقاومة غزة أعادت تعريف الممكن والمستحيل

أكد الناشط الكويتي طارق الشايع، رئيس رابطة شباب لأجل القدس العالمية، أن ما يقدمه المجاهدون في غزة، وعلى رأسهم رجال كتائب القسام، يمثل نموذجاً فريداً في إعادة صياغة معادلة الممكن والمستحيل في الوعي الجمعي للأمة.

وأوضح الشايع لـ"الرسالة نت"، أن التضحيات التي يراها العالم بطولات خارقة وأعمالاً أقرب إلى الأساطير، يتعامل معها المقاومون في غزة كجزء طبيعي من واجبهم اليومي، نابع من يقين راسخ بالله وإيمان عميق بعدالة قضيتهم.

وأضاف أن التجربة الغزّية اليوم تشبه صفحات مشرقة من تاريخ الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، حيث تحولت المخاوف إلى أمن، والصعاب إلى فرص، والمستحيل إلى واقع ممكن، بفضل عزيمة لا تلين وإرادة لا تُكسر.

وختم الشايع بالقول: "لقد أعاد أبطال غزة تعريف البطولة والنصر؛ فالنصر ليس معجزة تهبط بلا ثمن، بل ثمرة يقين صادق، وصبر طويل، وعمل دؤوب. ومن أراد أن يلحق بركبهم، فعليه أن يتزود من يقينهم ويقتفي أثر جهادهم، مسلماً أمره لله كما فعلوا".