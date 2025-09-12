مجمع ناصر الطبي يستنكر اغتيال الموظف الصحي "أمين أبو مسلم" ويطالب بحماية الطواقم الطبية

استشهد الموظف في دائرة النقل والمواصلات في وزارة الصحة أمين أبو مسلم برصاص الجيش الإسرائيلي في ساحة مجمع ناصر الطبي غربي المدينة.

واستنكرت إدارة مجمع ناصر الطبي هذا الاعتداء الآثم على الطواقم الصحية والمؤسسات الطبية، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا الاستهداف المتكرر والممنهج الذي يضرب بعرض الحائط كافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تُلزم باحترام حرمة المستشفيات وتحييد الطواقم الصحية.

وتدعو إدارة مجمع ناصر الطبي المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري والجاد لوقف هذه الانتهاكات المستمرة، ونطالب بتوفير الحماية اللازمة للطواقم الطبية العاملة في الميدان.

