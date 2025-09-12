"أونروا": المدنيون بغزة عالقون بلا مكان آمن

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن المدنيين عالقون بلا مكان آمن يلجؤون إليه في غزة.

وأوضحت الوكالة في بيان يوم الجمعة، أن غزة تواجه ظروفًا قاسية، وانعدامًا متزايدًا للأمن الغذائي.

وأكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قبل فوات الأوان.

وترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلّفت 64 ألفًا و718 شهيدًا، و163 ألفًا و859 جريحًا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 411 فلسطينيًا بينهم 142 طفلًا.