استطلاع يكشف: "الإسرائيليون" يباركون العدوان على الدوحة 

أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة معاريف العبرية، اليوم الجمعة، أن ثلاثة أرباع الإسرائيليين أيّدوا الهجوم الإسرائيلي الأخير على العاصمة القطرية الدوحة، الذي استهدف قادة حركة حماس.

وأكد الاستطلاع أن 49% من المؤيدين اعتبروا توقيت العملية مناسباً، فيما أبدى 26% موافقة على الهجوم لكنهم رأوا أن توقيته لم يكن ملائماً. بالمقابل، عارض 11% فقط العملية، بينما امتنع 14% عن إبداء موقف واضح.

الانعكاسات على مفاوضات التهدئة

وحول تأثير العملية على ملف المفاوضات، رأى 38% من المستطلَعة آراؤهم أن الهجوم يضرّ بفرص التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، في حين اعتبر 37% أنه يعزز فرص الاتفاق، بينما قال 25% إنهم لا يعرفون.

خريطة انتخابية جديدة

الاستطلاع أظهر كذلك تغيرات لافتة في الخريطة السياسية الإسرائيلية؛ إذ يحصل حزب الليكود على 24 مقعداً في حال جرت انتخابات مبكرة، يليه حزب جديد برئاسة نفتالي بينيت بـ23 مقعداً. أما حزب “كاحول لافان” بزعامة بيني غانتس، فانهار كلياً ولم يتجاوز نسبة الحسم.

وفي حال دخول لاعبين جدد إلى الساحة السياسية مثل رئيس الموساد السابق يوسي كوهين، أو الوزير الأسبق يوعاز هندل، فإن النتائج تتوزع على نحو يزيد من تفكك المعسكرات، بينما تستمر الأحزاب العربية عند حدود 10 مقاعد.

دلالات الاستطلاع

تكشف هذه النتائج أن المزاج الشعبي الإسرائيلي يتجه بقوة نحو دعم التصعيد العسكري، حتى لو كان على حساب فرص التوصل لاتفاق مع حماس.

في المقابل، تعكس الصورة السياسية الداخلية أزمة عميقة في معسكرات المعارضة، خصوصاً بعد انهيار غانتس، مقابل صعود لافت لشخصيات مثل بينيت وآيزنكوت، واحتمال دخول أسماء جديدة تزيد من شتات الخريطة الحزبية.