إصابات بعملية طعن داخل فندق في القدس

أصيب إسرائيليان، ظهر يوم الجمعة، بجراح، في عملية طعن داخل إحدى مطاعم غربي القدس المحتلة، فيما جرى اعتقال المهاجم.

وذكرت القناة "12" العبرية، أن فلسطينيًا من حملة الهوية الزرقاء من سكان مخيم شعفاط شرقي القدس أقدم على طعن إسرائيليين اثنين داخل مطعم في فندق بمنطقة "تسوبار" في جبال القدس، ووصفت إصابة أحدهما بالخطيرة، والثاني بالطفيفة.

وقالت القناة إن شرطيًا تصادف وجوده في المكان تمكّن من السيطرة على المهاجم واعتقاله.

وتأتي العملية بعد أيام من تنفيذ عملية إطلاق نار مزدوجة داخل حافلة بمنطقة "رامت" في القدس، والتي أدت لمقتل 6 إسرائيليين وإصابة العشرات، فيما تم استهداف المهاجمين بالرصاص فاستشهدا في المكان.