آخر مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة لليوم 708

في اليوم الـ708 من حرب الإبادة على غزة، أمضى الفلسطينيون ساعات دامية تحت وابل من القصف الإسرائيلي، استشهد خلالها عشرات الفلسطينيين في مناطق عدة من القطاع الذي يواجه حرب إبادة منذ نحو عامين.

وأفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 65 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر أمس الجمعة، منهم 48 في مدينة غزة وشمال القطاع، في حين قال مراسل الجزيرة، إن جيش الاحتلال دمر مدرسة تؤوي نازحين و16 بناية سكنية في مدينة غزة منذ صباح الجمعة.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

5:56 غارات إسرائيلية تستهدف منازل سكنية بمحيط حي اليرموك وسط مدينة غزة

5:27 إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال محيط نتساريم وسط قطاع غزة

5:10 سلسلة غارات جوية إسرائيلية شمال غربي مدينة غزة

5:09 آليات الاحتلال تطلق النار شرق بركة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة

3:51 صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب بعد رصد صاروخ يمني

2:37 بعد ورود مناشدات للدفاع المدني بوجود أحياء تحت أنقاض منزل مستهدف لعائلة الحصري قرب محطة أبو حليمة بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، تم انتشال جميع من كانوا بالمنزل شهداء لتمسح عائلة جديدة من السجل المدني جراء الإبادة الجماعية، الشهداء هم:

١- نيفين نسمان (زوجة نادر الحصري)

٢- براء نادر الحصري

٣- فؤاد نادر الحصري

٤- ايمان محمد الحصري

٥- الطبيبة يارا نادر الحصري

٦- المهندس احمد نادر الحصري ( وجه نداء استغاثة لكنه استشهد بسبب التأخير وصعوبة الإنقاذ )

1:18 طائرة مروحية إسرائيلية "أباتشي" تطلق صاروخا على مدينة غزة

1:02 زوارق حربية إسرائيلية تطلق نيرانها غربي مدينة غزة

00:24 جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر روبوتًا مفخخًا ثالثًا شرقي حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة

00:12 جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر روبوتًا مفخخًا ثانيًا شرقي حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة