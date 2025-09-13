آلاف المغاربة واليمنيين يتظاهرون رفضا للإبادة والتجويع في غزة

تظاهر آلاف المغاربة واليمنيين، الجمعة، للمطالبة بوقف حرب الإبادة وسياسة التجويع التي ترتكبها "إسرائيل" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ نحو سنتين.

جاء ذلك في مظاهرات ووقفات دعت إليها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية) في المغرب، وزعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي في اليمن.

وفي المغرب، تم تنظيم المظاهرات للأسبوع الـ93 على التوالي، تحت شعار: "الدعاء والثقة في وعد الله.. نصرة ومدد".

وشملت المظاهرات مدنا شمالية مثل تطوان وطنجة والقصر الكبير وشفشاون والعرائش، وجنوبية مثل إنزكان وتارودانت وتزنيت وأكادير، إضافة إلى مدن بالغرب كالدار البيضاء والجديدة وسيدي سليمان، ومدن شرقية منها بركان ووجدة وتاوريرت، بحسب الأناضول.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب على بعضها: "يا أحرار في كل مكان، لا صهيون ولا أمريكان"، و"فلسطين أمانة، والتطبيع خيانة"، و "ضد حرب الإبادة الجماعية".

كما رددوا هتافات من بينها: "عاشت المقاومة، عاشت فلسطين"، و"الشعب يريد تحرير فلسطين"، و"تحية مغربية لغزة الأبية"، و "من المغرب لفلسطين شعب واحد وليس اثنين".

أما في اليمن، فشارك مئات الآلاف في المظاهرات المناصرة لغزة، والتي حملت شعار "وفاء للشهداء، لن نتراجع في إسناد غزة مهما كانت التضحيات".

جاء ذلك رغم العدوان الإسرائيلي المتكرر على اليمن وسقوط ضحايا من المدنيين بعدما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منازلهم على رؤوسهم.

ورفع المتظاهرون لافتات تُندد بالجرائم الإسرائيلية والإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة وسياسة التجويع المُمنهجة.

وردد المتظاهرون هتافات ضد الهجمات الجوية الإسرائيلية على اليمن واستهداف الأحياء، وأعربوا عن تأكيدهم على استمرار بلادهم في إسناد غزة مهما كلفهم الأمر.