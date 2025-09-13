القوات اليمنية تستهدف أهدافًا حساسة للاحتلال في يافا

أعلنت القوات اليمنية المسلحة عن تنفيذ قوتها الصاروخية عمليةً عسكريةً استهدفت عدة أهداف حساسة في منطقة يافا المحتلة، بصاروخٍ باليستيٍّ فرطِ صوتيٍّ نوعِ فلسطين٢ الانشطاريِّ متعددِ الرؤوسِ.

وأوضحت القوات في بيان يوم السبت، أن العملية حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاحٍ، وتسببتْ في هروعِ الملايينِ من قطعانِ الصهاينةِ الغاصبينَ إلى الملاجئِ.

وأكدت أن هذه العملية تأتي انتصارًا لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه، وردًا على جرائمِ الإبادةِ الجماعيةِ وجرائمِ التجويعِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة، وفي إطارِ الردِّ على العدوانِ الإسرائيليِّ على بلدِنا.

وقالت: إن "الشعبَ اليمنيَّ العظيمَ، شعبُ العروبةِ والإسلامِ، شعبُ الإيمانِ والحكمةِ، شعبُ الجهادِ والصمودِ، شعبُ الثقةِ باللهِ والتوكلِ عليهِ، لن يثنيهِ العدوانُ الإسرائيليُّ الغاشمُ عن الاستمرارِ في موقفِهِ المبدئيِّ تجاهَ إخوانِهِ المظلومينَ المجوَّعينَ في الشعبِ الفلسطينيِّ، ولن يدفعهُ العدوانُ المجرمُ إلا للمزيدِ من الثباتِ والصمودِ والتحدي في سبيلِ اللهِ والمستضعفينَ".

وأكدت أن قواتها ستواصل تنفيذِ المزيدِ من العملياتِ دفاعًا عن البلدِ وضمنَ التصدي للعدوانِ، وإسنادًا لإخوانِنا الصامدينَ في غزةَ حتى وقفِ العدوانِ عليهم ورفعِ الحصارِ عنهم.