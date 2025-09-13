"التعاون الإسلامي" ترحب بقرار اعتماد "إعلان نيويورك" بشأن "حل الدولتين"

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالقرار التاريخي للجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد إعلان نيويورك ومرفقاته الصادر عن "المؤتمر الدولي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين".

واعتبرت المنظمة في بيان يوم السبت، أن القرار يشكل إجماعًا والتزامًا دوليًا بالعمل تجاه قيام الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وثمنت الدور الريادي الذي اضطلعت به المملكة العربية السعودية وفرنسا لرئاستهما أعمال المؤتمر ولجهودهما الحثيثة والمشتركة في حشد الدعم لتبني الوثيقة الختامية وصياغتها بالتشاور مع رؤساء مجموعات العمل.

وشكرت جميع الدول التي شاركت في رعاية هذا القرار وصوتت لصالح اعتماده في الجمعية العامة مجسدة بذلك دعمها للسلام والعدالة والشرعية الدولية.

ودعت المنظمة جميع الدول إلى الاضطلاع بمسؤولياتها والانتقال فورًا إلى التنفيذ الفعلي للإجراءات الواردة في "إعلان نيويورك"، بما في ذلك الاعتراف الكامل بدولة فلسطين ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، والضغط على "إسرائيل"، قوة الاحتلال، لوقف جرائم الاحتلال والعدوان والاستيطان والتهجير والتدمير والتجويع بحق الشعب الفلسطيني.

وجددت التزامها بالعمل والتعاون مع جميع الأطراف الدولية لضمان تنفيذ هذا الإعلان، بما يؤدي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.