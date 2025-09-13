الإعلامي الحكومي: أكثر من مليون فلسطيني يتمسكون بالبقاء في غزة والشمال

أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن أكثر من مليون فلسطيني، بينهم أكثر من 350 ألف طفل، ما زالوا صامدين في مدينة غزة وشمالها، متمسكين بأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم، ورافضين بشكل قاطع مخطط الاحتلال لفرض النزوح القسري نحو الجنوب.

وأشار المكتب الاعلامي في بيان نقلته "الرسالة نت" إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أعلن صراحة أن النزوح هذه المرة سيكون بلا عودة، وهو ما يعد جريمة تهجير قسري مخالفة لكل القوانين والمواثيق الدولية.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، يبلغ عدد سكان غزة وشمالها أكثر من 1.3 مليون نسمة، بينهم نحو 398 ألفاً في شمال غزة و914 ألفاً في مدينة غزة، وقد نزح قرابة 300 ألف من الأحياء الشرقية إلى وسط المدينة وغربها. ورغم شدة القصف، رُصدت حالات "نزوح عكسي" من الجنوب إلى الشمال، حيث عاد أكثر من 20 ألف مواطن إلى منازلهم بعد أن تبين لهم انعدام أدنى مقومات الحياة في الجنوب.

وأوضح المكتب أن منطقة المواصي في خان يونس ورفح، التي ضُخ فيها أكثر من 800 ألف مواطن بزعم أنها "منطقة آمنة"، تعرضت لأكثر من 109 غارات خلفت أكثر من 2000 شهيد، في ظل غياب المستشفيات والخدمات الأساسية، بل إن الاحتلال قطع مياه الشرب عن خان يونس بالكامل، ما جعل الحياة فيها شبه مستحيلة.

وبيّن أن الاحتلال يحاول حشر أكثر من 1.7 مليون إنسان في أقل من 12% من مساحة قطاع غزة، في سياسة ممنهجة لإفراغ مدينة غزة وشمالها بشكل نهائي، وهو ما يصنّف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وحمل المكتب الاحتلال الإسرائيلي وحليفه الاستراتيجي الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والتهجير القسري، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحاكم الدولية المختصة إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة قادة الاحتلال، وضمان حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم بأمن وكرامة.