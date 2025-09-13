"أحرار غزة": لن نغادر مدينتنا والتهجير استسلام لمخططات الاحتلال

أكدت الحملة الشعبية للتحدي والصمود "أحرار غزة" أن أهالي مدينة غزة وشمال القطاع باقون في أرضهم، ولن يستجيبوا لتهديدات الاحتلال المتجددة بفرض النزوح القسري، مشددة على أن ما يُسمى بالمناطق "الإنسانية الآمنة" التي روّج لها الاحتلال تحولت إلى ساحات لمجازر دامية راح ضحيتها عشرات الآلاف.

وأوضحت الحملة أن تجربة النزوح خلال الحرب أثبتت أن من استجاب للأوامر الإسرائيلية واجه الخديعة والمعاناة، بينما لم تقدّم مناطق النزوح المزعومة أدنى مقومات الحياة.

ودعت الحملة جميع أبناء الشعب الفلسطيني إلى التمسك بأرضهم، والانخراط في الدفاع عنها؛ مطالبة الشباب القادرين على حمل السلاح بالالتحاق بفصائل المقاومة، وحثّ الرجال والنساء على التطوع في ميادين الخدمات الإنسانية والطبية والإغاثية والدفاع المدني.

وختمت الحملة بيانها بالتأكيد أن "غزة باقية بأهلها، ولن تخرج منها مهما كان الثمن"، معتبرة أن التهجير استسلام للعدو ومحاولة لكسر صمود الشعب الفلسطيني، وهو ما لن يتحقق.