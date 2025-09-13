7 وفيات جراء المجاعة في غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم السبت، تسجيل 7 حالات وفاة في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة المجاعة وسوء التغذية من بينهم طفلان.

وأشار الصحة في بيان مقتضب، إلى أن إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 420 شهيدًا، من بينهم 145 طفلًا.

ومنذ إعلان (IPC) للمجاعة في غزة، سُجّلت 142 حالة وفاة، من بينهم 30 طفلًا.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تغلق "إسرائيل" جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مواد غذائية أو علاجات أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

وتسمح أحيانًا بدخول كميات محدودة جدًا من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين ولا تنهي المجاعة.