جيش الاحتلال يواصل سياسة هدم الأبراج ويدمر برج النور في حي تل الهوى

أقدم جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، مساء اليوم، على تدمير برج النور السكني في حي تل الهوى بمدينة غزة، في استمرار لسياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال منذ بداية عدوانه، تستهدف الأبراج السكنية والتجارية بشكل واسع.

وأفاد شهود عيان أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت البرج بعدة صواريخ، ما أدى إلى تدميره بالكامل وتحويله إلى كومة من الركام، وسط حالة من الهلع والخوف بين السكان المدنيين الذين فقدوا منازلهم وممتلكاتهم في لحظات.

وتندرج هذه الجريمة في إطار سياسة هدم الأبراج التي يستخدمها الاحتلال للضغط على السكان وتهجيرهم قسريًا، إذ طالت عشرات الأبراج منذ بدء العدوان، ما أدى إلى تشريد آلاف العائلات وتدمير البنية التحتية المدنية في القطاع.

وأكدت مصادر محلية أن استهداف الأبراج يهدف إلى تكثيف المعاناة الإنسانية وإيصال رسالة ترهيب جماعي لسكان غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المدنيين وممتلكاتهم.