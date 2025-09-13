الاحتلال دمر 70 برجًا وبناية في مدينة غزة منذ بداية سبتمبر

دمر جيش الاحتلال (الإسرائيلي) مساء اليوم برج النور السكني في حي تل الهوى بمدينة غزة، في عدوان جديد يندرج ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الأبراج والبنايات متعددة الطوابق في القطاع.

وأفاد شهود عيان بأن طائرات الاحتلال استهدفت البرج بعدة صواريخ، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل وتحويله إلى ركام، وسط حالة من الهلع بين السكان وتشريد عشرات العائلات التي كانت تقطنه.

وتأتي هذه الجريمة في إطار حرب مفتوحة على البنية السكنية للقطاع، إذ تشير الإحصاءات إلى أن الاحتلال دمر منذ بداية عدوانه أكثر من 1,600 برج وبناية سكنية مدنية متعددة الطوابق تدميرًا كاملًا، بينها 70 برجًا وبناية منذ مطلع سبتمبر/أيلول 2025 وحده.

ويرى مراقبون أن هذه السياسة تهدف إلى الضغط على سكان غزة وتهجيرهم قسريًا من أحيائهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المدنيين وممتلكاتهم بشكل متعمد.