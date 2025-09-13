6 شهداء في استهداف (إسرائيلي) لبناية سكنية في تل الهوى غرب غزة

استشهد ستة مواطنين، مساء اليوم، جراء استهداف طائرات الاحتلال (الإسرائيلي) بناية سكنية في حي تل الهوى غرب مدينة غزة، في عدوان جديد يفاقم من حصيلة الضحايا المدنيين في القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال استهدفت البناية بعدة صواريخ، ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل وسقوط الشهداء والجرحى، وسط عمليات إنقاذ متواصلة لمحاصرين تحت الركام.

ويأتي هذا الاستهداف في سياق سياسة الاحتلال القائمة على قصف الأحياء السكنية المكتظة، ما يرفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم ويزيد معاناة السكان الذين يفتقرون لوسائل الإجلاء أو الحماية.

وأكدت طواقم الدفاع المدني أن عمليات البحث عن ناجين مستمرة وسط صعوبات كبيرة ناجمة عن شدة القصف ونقص المعدات والإمكانات اللازمة لرفع الركام.