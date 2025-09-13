وزارة الصحة في غزة: نقص حاد وخطير في وحدات الدم يهدد حياة الجرحى

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من نقص حاد وخطير في وحدات الدم ومكوناته داخل مستشفيات القطاع، في ظل تزايد أعداد المصابين جراء العدوان (الإسرائيلي) المستمر وتراجع حملات التبرع المجتمعية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، اليوم، أن الاحتياج اليومي من وحدات الدم ومكوناته يتجاوز 350 وحدة دم، مشيرة إلى أن طبيعة الإصابات الخطيرة التي تصل إلى المستشفيات تتطلب كميات إضافية لإنقاذ أرواح المصابين.

وأكدت أن مصادر تعزيز أرصدة وحدات الدم تراجعت بشكل خطير بسبب تفشي المجاعة وسوء التغذية، ما أدى إلى انخفاض عدد المتبرعين من المجتمع المحلي.

ووجهت وزارة الصحة نداءً عاجلاً إلى كافة الجهات المحلية والدولية المعنية، بضرورة العمل على تعزيز أرصدة وحدات الدم ومكوناته في المستشفيات بشكل فوري، لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية وإنقاذ حياة الجرحى.