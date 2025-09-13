الرسالة نت

غزة تحت النار .. سلسلة غارات إسرائيلية مكثّفة تستهدف المدارس والمباني السكنية ومراكز الإيواء

الرسالة نت

تواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية شنّ غارات عنيفة على مدينة غزة منذ ساعات الصباح، مستهدفةً المدارس والمباني السكنية ومراكز الإيواء، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

 

أماكن القصف حتى الساعة 7:20 مساءً:

مدارس: الست سورة، شحيبر، والعالية – محيط السويدي في مخيم الشاطئ.

 

عمارات ومبانٍ:

عمارة الدلو – قرب مركز الشرطة القديم في مخيم الشاطئ.

عمارة كريزم ومبنى البريد القديم – آخر شارع حميد في مخيم الشاطئ.

عمارة حرز – قرب أبراج الفيروز شمال المخيم.

برج النور – قرب وزارة التربية والتعليم في حي تل الهوى (مدمّر بالكامل).

بناية سكيك – بجوار برج داوود في حي الرمال الجنوبي.

مبنى التلفزيون القديم – في حي تل الهوى.

مبنى وزارة الداخلية – غرب غزة.

مبنى النيابة العامة – منطقة الجامعات، الرمال الجنوبي (قصف متكرر).

مباني وأبراج محيط منطقة المخابرات (غارات متكررة).

 

منازل مستهدفة:

عائلات لظن (4 شهداء) – حارة الريس بحي الصبرة.

عائلة النديم – محيط جامعة الأقصى، حي تل الهوى.

عائلة الجاروشة – غرب مفترق الغفري، شارع اللبابيدي.

عائلة المدهون – دوار الكرامة شمال غرب غزة.

عائلة أبو مرعي – حارة الريس.

عائلة مدوخ – شارع اليرموك.

عائلة اللبان – مفترق الجلاء مع العيون (شهيدان).

عائلة حرز – شارع اليرموك.

عائلة أبو سويرح – شرق مفترق الغفري.

عائلة الأشقر – غرب مستشفى القدس، حي تل الهوى.

عائلة دغمش – حي تل الهوى.

عائلة الفرنجي – مقابل الصناعة.

استهداف مباشر للمواطنين: سقوط شهداء وجرحى في قصف مجموعة مواطنين على مفترق الغفري.

 

