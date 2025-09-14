6 شهداء في استهداف خيمة غرب دير البلح

استشهد 6 مواطنين، بينهم 4 من عائلة واحدة، إثر استهداف طائرات الاحتلال خيمة قرب موقع البحرية غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، في مجزرة جديدة ضد المدنيين.

وأفادت مصادر طبية أن الشهداء هم:

1️⃣ علية رفيق أحمد أبو عودة (37 عامًا)

2️⃣ سنا إياس أحمد أبو عودة (12 عامًا)

3️⃣ إياس محمد أحمد أبو عودة (4 أعوام)

4️⃣ محمود رفيق أحمد شبات (28 عامًا)

5️⃣ نور محمد أحمد أبو عودة (عامان)

6️⃣ سهير عبد الناصر صابر شبات (28 عامًا)

ويأتي هذا الاستهداف في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ ساعات الفجر إلى عشرات المدنيين معظمهم من النساء والأطفال.