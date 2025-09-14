حماس: استمرار الاحتلال باعتقال المحررين والأكاديميين انتهاك فاضح

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، استمرار اعتقالات الاحتلال للمحررين والأكاديميين، وتحقيقه الميداني مع طالبات جامعيات؛ يشكل انتهاكًا فاضحًا وتنكيلًا ممنهجًا لن يرهب شعبنا الفلسطيني.

وقالت الحركة في بيان وصل "الرسالة نت"، يوم الأحد، إن اعتقال قوات الاحتلال، الليلة الماضية، لنساء وطالبات جامعيات، خاصة من جامعة الخليل، واقتيادهن إلى مقر الجامعة والتحقيق الميداني معهن؛ يعدّ إرهابًا ممنهجًا وتأكيدًا على سياسة التنكيل المتصاعدة بحق شعبنا الفلسطيني.

ودعت المؤسسات الحقوقية إلى توثيق هذه الانتهاكات، وإفادات المعتقلين الفلسطينيين، لرفعها إلى المحاكم الدولية والوطنية ذات الاختصاص الدولي، لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم الفاشية.

وطالبت أحرار العالم بمواصلة التظاهر والتضامن مع شعبنا الفلسطيني المظلوم، وتصعيد الضغط لوقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتوحّشة.

ودعت حماس شعبنا الفلسطيني لتكثيف النضال والمقاومة بكافة أشكالها ضد المحتل ومستوطنيه الذين يمارسون أبشع صور التوحّش والتنكيل بأهلنا في عموم الضفة الغربية المحتلة.