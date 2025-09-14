رئيس وزراء قطر: عدوان "إسرائيل" يجهض مسار التفاوض

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية المنعقدة في الدوحة، أن إسرائيل تواصل تماديها في انتهاك القانون الدولي، مشددًا على أن "الهجوم الهمجي على الدوحة لا يمكن توصيفه إلا باعتباره إرهاب دولة".

وأوضح آل ثاني أن العدوان الإسرائيلي المتهور والغادر وقع أثناء استضافة قطر لمفاوضات بشأن غزة، معتبراً أن الهجوم لم يكن على موقع بعينه بقدر ما كان استهدافًا لمبدأ الوساطة ذاته. وأضاف أن ما يشجع إسرائيل على الاستمرار في نهجها هو عجز المجتمع الدولي عن محاسبتها، مؤكداً أن هذا العدوان لن يؤدي إلا إلى إجهاض مسار التفاوض.

وشدد رئيس الوزراء القطري على أن الاعتداء يمثل خرقًا صريحًا للمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية والأخلاقية، داعيًا إلى عدم السكوت أو التهاون أمام "هذا العدوان البربري". وقال: "حان الوقت ليتوقف المجتمع الدولي عن الكيل بمكيالين، فالمنطقة لن تنعم بالأمن والسلام ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة".

وأكد آل ثاني أن ممارسات إسرائيل لن تثني قطر عن مواصلة جهودها مع مصر والولايات المتحدة لوقف الحرب، مثمناً في الوقت نفسه الإجماع الدولي في مجلس الأمن على إدانة إسرائيل ودعم قطر.