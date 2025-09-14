نعيم: القمة العربية-الإسلامية في الدوحة محطة فاصلة لوقف عربدة الاحتلال ودعم قطر

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” الدكتور باسم نعيم، أن “الجريمة الصهيونية الجبانة ضد دولة قطر الشقيقة أثبتت من جديد طبيعة العدو الصهيوني الغادرة، التي لا تحترم العهود ولا المواثيق، وهو ما حذرنا منه مراراً على مدار عقود من الصراع”.

وقال نعيم في تصريح صحفي: "نترحم على شهداء العدوان الصهيوني الغادر الذين ارتقوا في المحاولة الفاشلة لاغتيال وفد قيادي من الحركة، ونسأل الله لأهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وللجرحى الشفاء العاجل، ونسأله تعالى أن يحفظ قطر قيادةً وشعباً، وينعم عليها بالأمن والاستقرار والازدهار، كما نترحم على سائر شهداء شعبنا وأمتنا”.

وأضاف نعيم أن “منطقتنا والعالم يقفان اليوم أمام محطة فاصلة: إما السماح للعدو بالاستمرار في عربدته واستباحته للمنطقة، بما يحمله ذلك من تهديد لأمنها واستقرارها، خاصة في ظل تصريحات قادته المتكررة عن مخططاتهم التوسعية لما يسمونه (إسرائيل الكبرى)، وإما أن تتضافر جهود أمتنا لوضع حد لشريعة الغاب التي يؤسس لها نتنياهو وحكومته الفاشية”.

وأشار إلى أن “حرص القيادة العربية والإسلامية على عقد قمة طارئة في الدوحة يحمل دلالات عميقة في دعم قطر وتعزيز أمنها واستقرارها، ومناقشة الخطر الداهم المترتب على هذا العدوان الإرهابي”.

وختم نعيم بالقول: “نتطلع إلى أن تخرج القمة بموقف عربي–إسلامي موحد وحاسم، وبإجراءات واضحة ومحددة، أهمها: وقف العدوان وحرب الإبادة على غزة وفك الحصار عنها، وقطع كل أشكال العلاقات مع هذا الكيان المارق وملاحقته على جرائمه، والتأكيد على أن لا استقرار في المنطقة والعالم دون إنهاء الاحتلال ونيل شعبنا حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين”.

